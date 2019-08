Sorteggio Champions League, Cristiano Ronaldo: “ritirarmi con Messi? Ecco cosa dico…”, siparietto con l’argentino

“Ritirarmi con Messi? Lui ha due anni meno di me, ma credo di essere ancora in forma per la mia età. Spero di essere qui ancora l’anno prossimo, fra due o tre anni. Chi non mi ama mi vedrà ancora qui”. Sono le dichiarazioni di Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, parlando dal palco di Montecarlo durante i sorteggi di Champions League. Parlando al fianco di Leo Messi, suo rivale storico, CR7 ha aggiunto: “Con Messi ho condiviso questo palco per 15 anni, non so se sia mai successo. Non è facile, abbiamo un buon rapporto. Non abbiamo ancora mai cenato assieme, ma speriamo in futuro. Mi mancano le partite in Spagna contro di lui, mi ha sempre spinto a migliorare come io con lui. E’ stato bello far parte della storia del calcio”.

“Ronaldo? E’ stata una bella rivalità, ma ora è in un’altra grande squadra e lo vediamo dalla Spagna”. Così Leo Messi, attaccante del Barcellona in diretta dal sorteggio di Champions League.