Sorteggio Champions League, i premi: Alisson miglior portiere, vince Messi

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE – Attesa finita con i sorteggi di Champions League. Il presidente della Confederazione Aleksander Ceferin, ha consegnato l’Uefa President’s Award all’ex attaccante francese e stella del Manchester United, Eric Cantona, per “la straordinaria carriera” e per “l’impegno a sostenere cause benefiche”, ha fatto sapere la Uefa. “Questo premio non solo e’ un riconoscimento per la sua carriera da giocatore, di altissimo livello, ma lo onora per la persona che e’: un uomo che rifiuta il compromesso e che si batte per i suoi valori”, ha dichiarato il presidente della Uefa.

ORE 18.21 – Alisson Becker è miglior portiere della Uefa Champions League 2018/19. L’ex Roma ed attuale estremo difensore del Liverpool ha battuto la concorrenza di Hugo Lloris (Tottenham) e Ter Stegen.

ORE 18.31 – Virgil Van Dijk è il miglior difensore, il centrale olandese ha battuto la concorrenza di Trent Alexander-Arnold (anche lui del Liverpool) e di Matthijs de Ligt (la scorsa stagione all’Ajax, da quest’anno alla Juventus).

ORE 18.42 – Frenkie de Jong è il miglior centrocampista, ha preceduto Christian Eriksen (Tottenham) e Jordan Henderson (Liverpool).

18.52 – Lionel Messi è il miglior attaccante della Uefa Champions League 2018/19, l’argentino ha preceduto Sadio Mane’ (Liverpool) e Cristiano Ronaldo (Juventus).