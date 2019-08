Sorteggi Europa League, l’analisi: girone difficile per la Lazio, la Roma può sorridere

Sorteggi Europa League – Sono stati sorteggiati i gironi di Europa League, in campo due squadre italiane, Lazio e Roma che si candidano ad essere grandi protagoniste nella prossima stagione, si tratta di due squadre che possono assolutamente lottare per arrivare fino in fondo alla competizione. La squadra di Fonseca ha dimostrato all’esordio in campionato contro il Genoa di giocare in modo imprevedibile, bene in attacco mentre ha riscontrato problemi in difesa che potrebbe risolvere con l’arrivo di Smalling dal Manchester United, più che convincente invece l’avvio della Lazio che ha dominato in trasferta contro una squadra temibile come la Sampdoria. Girone sfortunato per la Lazio, bene invece quello della Roma.

Brividi per la squadra di Simone Inzaghi, in seconda fascia il club biancoceleste ha pescato il Celtic, si tratta di una squadra insidiosa e che non deve essere sottovalutata dalla Lazio, il rischio più importante è in terza fascia, di fronte il Rennes, il club francese è costituito da calciatori di talento, in squadra è presente l’ex Milan e Torino Niang, il Rennes è una squadra fisica ed in casa può essere un osso duro, così come quella contro il Celtic, la squadra più debole sembra il Cluj. Più semplice il girone della Roma che non dovrebbe avere problemi a superare il turno. La squadra insidiosa è quella della seconda fascia, si tratta del Borussia Mönchengladbach, la squadra tedesca si è sempre ben comportata nella competizione. Non preoccupa il Basaksehir, la cenerentola del girone è Wolfsberger.