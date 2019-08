Sorteggio Europa League live, orario: dove seguirlo in diretta tv e in streaming

EUROPA LEAGUE – Grande attesa per il sorteggio dei gironi dell’Europa League 2019-2020. Appuntamento fissato per le 13 di venerdì 30 agosto al Grimaldi Forum di Montecarlo. Due le italiane direttamente ai gironi: Lazio e Roma. Le “nostre” squadre saranno entrambe in prima fascia e dovrebbero avere sulla carta un sorteggio morbido. Il Torino spera di raggiungere Lazio e Roma ribaltando il risultato dell’andata contro il Wolverhampton. Nella cerimonia di apertura verrà premiato il miglior calciatore della scorsa edizione. Tre i candidati: Giroud, Hazard e Jovic. La diretta Tv sarà visibile su Sky Sport 24, Sky Sport Football e su Eurosport 1. In streaming l’evento sarà disponibile su Sky Go, sul sito di Eurosport e sui canali ufficiali dell’UEFA. CalcioWeb vi offrirà la diretta live di tutto il sorteggio e i commenti e le impressioni a caldo subito dopo, a partire dalle 13 di venerdì 30 agosto.