Sorteggio gironi Champions League live, orario e dove seguirlo in tv e streaming

CHAMPIONS LEAGUE – Grande attesa per il sorteggio dei gironi di Champions League. Tante le squadre che aspettano di conoscere il proprio destino nelle urne del Grimaldi Forum di Montecarlo. Juventus, Napoli, Inter e Atalanta sono le italiane che accedono ai gironi della prossima Champions e che conosceranno oggi le loro sorti. Bianconeri in prima fascia che dovrebbero avere un sorteggio abbastanza comodo sulla carta; partenopei in seconda, che rischiano qualcosa in più; nerazzurri in terza e orobici, alla prima partecipazione, in quarta. Per Inter e Atalanta si prevede un girone di ferro. Il sorteggio sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201), su Eurosport (canale 210 del satellite, presente anche sulla piattaforma Dazn), in streaming su SkyGo, su Eurosport Player, su Dazn e sul sito della Uefa. CalcioWeb vi offrirà la diretta live di tutto il sorteggio e i commenti e le impressioni a caldo subito dopo, a partire dalle 18 di giovedì 29 agosto.