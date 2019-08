Doppia vittoria per la Spal questo pomeriggio. Prima il successo sul Bolzano, formazione di Serie D per 5-0, poi quello per 3-1 sull’Obermais Maia Alta, che milita nel campionato di Eccellenza. A Valles, frazione di Rio di Pusteria, per la formazione allenata da Leonardo Semplici, nella seconda amichevole odierna, sono andati a segno Valoti, autore di una doppietta, e Floccari.