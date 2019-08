Squalificati Coppa Italia, le decisioni del giudice sportivo: due giornate a Loviso

Squalificati Coppa Italia – Il Giudice Sportivo prof. Avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 5 agosto 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE

LOVISO Massimo (Rende): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Prima sanzione); per avere inoltre, al 5° del secondo tempo supplementare, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto al Direttore di gara espressioni irriguardose.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 500,00

GELONESE Luca (Sambenedettese): doppia ammonizione per comporta-mento scorretto nei confronti di un avversario e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

COLOMBO Riccardo (Pro Patria): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

MIGLIORELLI Lorenzo (Robur Siena): doppia ammonizione per comporta-mento scorretto nei confronti di un avversario.

PERALTA Diego (Novara): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

SERENI Samuele (Arezzo): doppia ammonizione per comportamento scor-retto nei confronti di un avversario.

SETOLA Carmine (Robur Siena): per essersi reso responsabile di un fallo gra-ve di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 500,00 (PRIMA SANZIONE)

FAVASULI Francesco (Cavese): sanzione aggravata perché capitano della squadra.