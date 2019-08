Squalificati Coppa Italia, le decisioni del giudice sportivo: due turni a Bassoli

Dopo le gare di Coppa Italia di ieri sera, ecco le decisioni del giudice sportivo.

a) SOCIETA‘

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. FERALPISALO’ a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio del primo tempo di circa cinque minuti.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

BASSOLI Alessandro (Pordenone): per avere, al 48° del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara espressioni ingiuriose.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

HENRIQUE VOLPE Victor Gabriel (Pro Vercelli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

IORI Manuel (Cittadella): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

KIRWAN Niko (Reggina): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

PURRO Ermes (Ravenna): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

SCOGNAMILLO Stefano (Trapani): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CHECCHI Lorenzo (Imolese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

DE ROSE Francesco (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

DELVINO Fabio (Virtus Francavilla): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

PESCE Simone (Feralpisalo’): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

SELLERI Alfonso (Ravenna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

c) ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FIRICANO Stefano (Trapani): per avere, al 43° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale alzandosi dalla panchina aggiuntiva.

FOSCHI Luciano (Ravenna): per avere, al 10° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale con modalità offensiva.

d) DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 SETTEMBRE 2019

FERNANDEZ Mariano (Virtus Francavilla): per avere, al 21° del secondo tempo, urlato contro un Assistente espressioni gravemente offensive, all’atto del provvedimento di espulsione reiterava tale comportamento.