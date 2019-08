Squalificati Serie A, in 12 saltano la prima giornata: assenze per Genoa, Samp e Atalanta [NOMI e DETTAGLI]

SQUALIFICATI SERIE A – Si avvicina l’inizio della prima giornata del campionato di Serie A, un turno che si preannuncia scoppiettante e che si aprirà con la partita dei campioni d’Italia in carica della Juventus che dovranno vedersela sul difficile campo del Parma, stesso discorso per il Napoli contro la temibile Fiorentina. In 12 calciatori saranno costretti a saltare la prima giornata, non ci sarà il nuovo acquisto del Brescia Mario Balotelli costretto a scontare ancora 4 giornate di squalifica, Brescia anche senza Mateju. Il Cagliari non potrà contare sul centrocampista Rog. Ecco gli altri squalificati: Pajac (Genoa), Magnanelli (Sassuolo), Depaoli (Sampdoria), Berardi (Sassuolo), Ilicic (Atalanta), Di Carmine (Verona), Buongiorno (Torino), Vitale (Verona), Agudelo (Genoa).