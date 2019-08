Squalificati Serie C, queste le scelte del giudice sportivo al termine della prima giornata di terza serie.

2 GIORNATE

Shady Oukhadda (Siena)

1 GIORNATA

Eusepi (Alessandria)

Sciacca (Alessandria)

Catanese (Pianese)

Bovo (Virtus Francavilla).

Tra gli allenatori, squalifica di due gare ed ammenda di 500 euro per Ferrone (Juventus under 23), di una per Cacioli (Bari), Ginobili (Virtus Francavilla). Ammende a Avellino, Cavese, Vibonese (1.000 euro), Catania, Padova, Vicenza (500 euro).