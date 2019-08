Stadio Fiorentina, terminato l’incontro tra Commisso e Nardella: “Si farà, confronto importante”

“Dobbiamo ragionare sulle varie opzioni, capire quanto tempo serve. Dobbiamo valutare con la soprintendenza: c’è ancora tempo. E’ stato un incontro positivo, abbiamo visto tutte le varie opzioni, gli aspetti tecnici, la durata e gli investimenti. Abbiamo fatto dei buoni passi avanti”. Queste le parole del presidente della Fiorentina Rocco Commisso dopo l’incontro con il sindaco di Firenze Dario Nardella sulla questione legata al nuovo stadio. “Bisogna fare ‘fast, fast, fast’, capire il costo e dove vengono fatte le cose, oltre che avere il controllo degli investimenti che noi faremo . Il sindaco con la sua amministrazione sono stati eccellenti ad aiutarci ad andare avanti fino ad ora con questo progetto. Abbiamo già fatto tanto lavoro con due-tre architetti che stanno lavorando e ci stanno dando delle opzioni. Ci vuole la volontà delle altre parti della politica, della cultura e delle istituzioni per farci fare quello che è giusto per la città”.

Queste invece le parole del sindaco Nardella: “Con i suoi collaboratori ci sentiamo ogni giorno, anche con Joe Barone e i tecnici. Come ha detto Commisso uno dei prossimi step sarà verificare dalla soprintendenza alcuni aspetti ma siamo molto positivi. La cosa importante, come ha detto il presidente della Fiorentina, è che lo stadio si fa. Che si tratti del Franchi o di uno stadio completamente nuovo lo vedremo. Non faccio paragoni con i Della Valle, lavoriamo con i metodi della nuova proprietà. Posso dire che lo stadio a Firenze si farà. Ringrazio Rocco Commisso per essere venuto a Palazzo Vecchio a trovarci, è la seconda volta che ci vediamo per parlare dello stadio. Abbiamo fatto un incontro molto utile e positivo. Sono felice di come è andato l’incontro e ottimista sul fatto che in tempi brevi troveremo per noi la soluzione migliore, anche perché lavoriamo molto in team”.