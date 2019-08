Stadio Roma, importanti indicazioni da Virginia Raggi

“Il nostro indirizzo politico l’abbiamo dato. Abbiamo rivisto il progetto in senso sostenibile. Ora e’ una questione di uffici. Non appena gli uffici, i nostri e quelli della Roma, finiranno di mettersi d’accordo sulle opere pubbliche si fara'”. Sono le importanti dichiarazioni di Virginia Raggi, sindaca di Roma, ospite di “Radio Radio”, rispondendo a una domanda sulla possibile realizzazione del nuovo stadio della Roma, opera fondamentale per il futuro del club giallorosso, il risultato sportivo della Roma passa anche dalla costruzione del nuovo stadio.