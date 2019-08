Stramaccioni perde all’esordio e si sfoga in conferenza: “Questa è mancanza di rispetto”

Inizio in salita, in Iran, per Andrea Stramaccioni. L’ex tecnico dell’Inter ha perso all’esordio per 1-0 sul campo del Machine Sazi in pieno recupero con il suo Esteghlal.

Ma a fare andare su tutte le furie il tecnico italiano è stato altro. “Questo non è rispetto– si è sfogato in conferenza stampa al termine della gara – Ho vissuto due mesi pieni di problemi ma non mollo. Quello che però è successo oggi è una mancanza di rispetto verso di me e la mia professionalità. E’ la mia prima partita e mi tolgono l’interprete, cos’è questo? Sabotaggio? Ma non mollo, resto qui a lottare per i tifosi dell’Esteghlal che sono fantastici“.