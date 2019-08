Lo studio sul mondo del calcio: aumentano i tifosi allo stadio, Juventus ancora favorita

I tifosi si avvicinano sempre di più al mondo del calcio. Come riporta l’Osservatorio mensile di Findomestic realizzato in collaborazione con Doxa, dopo il calo registrato nel 2018 (-13,4%) di tifosi che dichiaravano di aver “perso l’interesse per il calcio in generale”, quest’anno aumentano gli appassionati e gli intenzionati a sottoscrivere un abbonamento allo stadio. Nel dettaglio i numeri parlano chiaro, la percentuale dei tifosi che ha dichiarato di volersi abbonare è aumentata e considerando anche la vendita dei biglietti si attesta al 10%. L’esborso medio rimane stabile (poco più di 340 euro), mentre aumentano i tifosi che si dichiarano disponibili a spendere almeno 400 euro (dal 24,2% al 26,2%). Come nel 2018, il 29% degli intervistati seguirà il calcio sulla pay-tv, il 28,6% tramite internet e stampa sportiva mentre un 7,4% preferisce la radio.

Per oltre la metà dei tifosi, la vincente della stagione 2019-2020 sarà ancora la Juventus, i bianconeri si confermano la squadra più quotata per la vittoria del prossimo campionato di Serie A secondo il 52% degli intervistati, scendono le aspettative nei confronti del Napoli, favorito solo per il 9,8% degli italiani (15% nel 2018). Il Milan convince solo il 3,4% degli intervistati mentre l’Inter vola al 15,8%.