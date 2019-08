Il procuratore Alessio Sundas annuncia Maigini al SK Sokol Brozany

Tahir Nasiru Maigini è un calciatore del SK Sokol Brozany. Fuochi d’artificio pirotecnici del procuratore sportivo Alessio Sundas che ha portato a termine un’eccellente operazione di calciomercato. Infatti il difensore centrale classe ’97 è stato tesserato con il club che milita in terzo livello in Repubblica Ceca. Maigini è la colonna portante della difesa del Mr.Jiri Nemec, l’ex Spezia ha conquistato subito tutti con la sua sicurezza e il suo modo di marcare l’uomo. Il procuratore sportivo Alessio Sundas ha svolto un lavoro magistrale per la valorizzazione, promozione e marketing della scheda tecnica del giovane difensore fino ai tesseramenti prima alla Lavagnese ed ora nel professionismo in Repubblica Ceca. «Sono felice – dichiara Sundas – per il risultato ottenuto, ma soprattutto per la carriera del nostro Maigini, se lo merita per tutto quello che ha fatto. La speranza è quello di riportarlo in Italia nella sua Lavagna già nella sessione di calciomercato invernale».