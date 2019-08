Sundas annuncia il passaggio di Panichi all’ASD Arco 1895

La Sport Man, agenzia calciatori del procuratore sportivo player agent Alessio Sundas è lieta di annunciare il raggiungimento di un altro grande successo. Il trequartista Edoardo Panichi, classe ’98 è stato tesserato all’ASD Arco 1895 in Trentino grazie ad un ottimo lavoro da parte del manager toscano che con il suo metodo di lavoro ha valorizzato e promosso la scheda tecnica del giocatore ai vari club. Un grande percorso è stato intrapreso dal giovane Panichi: dal Siderno nella scorsa stagione, ora è passato all’ ASD Arco 1895 in Trentino, un bel passo in avanti per la sua carriera. Ecco cosa vuol dire Valorizzazione, Promozione e Marketing del manager Alessio Sundas. Con questo segreto, il player agent toscano e il suo staff, stanno raggiungendo ottimi risultati e i propri assistiti sono molto soddisfatti del lavoro svolto. Nei prossimi giorni ci saranno altre novità.