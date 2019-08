Supercoppa Europea, Liverpool-Chelsea diretta live: le probabili formazioni e dove guardarla in tv

SUPERCOPPA EUROPEA, LIVERPOOL-CHELSEA DIRETTA LIVE -Liverpool-Chelsea, è tempo di Supercoppa Europea. Si assegna il primo trofeo europeo della stagione. Alla Vodafone Arena di Istanbul, casa del Besiktas, si gioca la classica sfida tra la vincitrice della Champions League (Liverpool) e quella dell’Europa League (Chelsea) della scorsa stagione. Calcio d’inizio mercoledì 14 agosto alle ore 21. Il Liverpool, che si è qualificato vincendo la sua sesta Coppa dei Campioni a Madrid a giugno, cerca di vincere la Supercoppa per la quarta volta. Il Chelsea è alla quarta Supercoppa UEFA; dopo aver vinto la prima nel 1998 ha subito due sconfitte. Edizione numero 44 di questo trofeo, a suo modo storica vista la direzione di gara affidata alla francese Stéphanie Frappart. Per la prima volta nella storia delle competizioni maschili UEFA una finale sarà diretta da un arbitro donna. I Reds arrivano dal brillante esordio in Premier League contro il Norwich. Gli uomini di Klopp hanno liquidato facilmente la pratica con un sonoro 4-1. Unica nota negativa della serata di Anfield è stata l’infortunio di Alisson. Il portiere brasiliano è costretto a saltare la gara di Supercoppa e mancherà per quasi due mesi. Debutto da dimenticare, invece, per Lampard e il suo Chelsea. Sconfitta pesante all’Old Trafford contro il Manchester United (4-0). Blues apparsi molto deboli e vulnerabili specialmente in fase difensiva. Un pericolo ancora maggiore visto l’attacco dei Reds, in forma devastante.

DIRETTA TV

La partita sarà visibile in tv su Sky Sport Uno e in chiaro su Canale 5. CalcioWeb vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dalle 20,45 e vi accompagnerà fino alla festa. Chi alzerà il trofeo?

LE PROBABILI FORMAZIONI

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Mane, Salah, Firmino.

Chelsea (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson, Kante, Jorginho, Barkley, Pedro, Pulisic, Giroud.