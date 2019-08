“Non ci sono più amichevoli. E’ una gara di prestigio, un’occasione per vincere un titolo: la Supercoppa è la Supercoppa. Abbiamo ancora bisogno di prepararci bene per questa partita“. Queste le parole dell’allenatore del Borussia Dortmund Lucien Favre in vista del primo impegno ufficiale della stagione, contro il Bayern Monaco, nella Supercoppa di Germania in programma domani.