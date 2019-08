I tifosi del Palermo non perdonano Miccoli: “qui non lo vogliamo”

Non è sicuramente un momento facile per l’ex attaccante Fabrizio Miccoli, le lacrime del 2013 non sono bastate e placare la contestazione, l’ex calciatore è tornato a Palermo per la partita della nuova società rosanero contro una selezione di vecchie glorie e la furia dei tifosi è stata evidente. Ne parla Il Fatto Quotidiano’, come si legge nell’articolo in molti non gli hanno perdonato quelle intercettazioni nell’ambito di un’inchiesta di mafia, in cui l’attaccante insultava più volte Giovanni Falcone: “Vediamoci sotto l’albero di quel fango di Falcone”, diceva al telefono a un amico. “Miccoli lontano da Palermo”, “Non lo vogliamo”: sono questi i commenti dei tifosi sui social network, in molti hanno deciso di non assistere alla partita proprio per la presenza di Miccoli.