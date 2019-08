Tiki Taka, confermata Wanda Nara: due novità nel parterre degli opinionisti

Wanda Nara sarà protagonista di Tiki Taka, il programma di approfondimento sportivo di Mediaset, anche nella prossima stagione. La moglie-agente di Mauro Icardi ha infatti rinnovato ill suo ruolo accanto al conduttore Pierluigi Pardo, come reso noto dalla stessa Mediaset con un comunicato. Le novità nel parterre di Tiki Taka per la prossima edizione, la settima del programma, sono Christian Vieri e Antonio Cassano, che saranno opinionisti fissi per tutta la stagione, dopo alcune presenze nella scorsa edizione. L’esordio, straordinariamente in prima serata alle ore 21.30, è fissato per domenica 25 agosto su Italia 1. A partire dalle giornate successive il programma tornerà nel classico orario di seconda serata.