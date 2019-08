Torino, Berenguer punta in alto: “l’obiettivo è arrivare in doppia cifra”

Il Torino si prepara per la partita di Europa League contro il Soligorsk, obiettivi importanti per l’attaccante Berenguer che si candida ad essere protagonista anche in fase realizzativa: “bello tornare all’Olimpico. Penso che faremo ancora meglio delle ultime gare, perche’ a Torino e’ piu’ emozionante. Il nostro allenatore non ci lascia mai tranquilli: ti dice cosa devi fare tutti i giorni. Con lui mi sento piu’ maturo e piu’ giocatore. Ho un ottimo rapporto con lui”, ha affermato Berenguer. “Mi piacerebbe giocare di piu’ e segnare piu’ dell’anno scorso. Il mio obiettivo personale e’ arrivare a 10 gol. Devo migliorare sul piano fisico: sto lavorando in palestra e fra qualche mese si vedranno i risultati. Il Soligorsk? Sara’ una partita importante, che dobbiamo vincere: per questo stiamo lavorando tanto. La pressione ci aiuta a stare concentrati: questo serve per migliorare le nostre prestazioni”, ha concluso lo spagnolo.