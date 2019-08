Torino, Cairo: “Complimenti alla squadra, ora testa al campionato”. E sul mercato…

“Sono amareggiato e dispiaciuto, speravo in un finale diverso ma faccio comunque i complimenti alla squadra che ha fatto una grande partita”. Queste le parole del presidente del Torino, Urbano Cairo, ai microfoni di Sky dopo la partita di Europa League persa con i Wolves. “Questa era la gara da fare a Torino, dove sicuramente non l’avremmo persa e preso tre gol”, ha aggiunto. “Ora dobbiamo ripartire per fare un campionato importante”, ha proseguito. Capitolo mercato. “Vedremo nei prossimi giorni di rinforzare la squadra, non è la quantità ma la qualità delle cose da fare”, ha detto. “Laxalt? Io le cose le annuncio quando sono firmate”, ha concluso Cairo.