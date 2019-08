Torino, Cairo non si demoralizza dopo la sconfitta. E parla di mercato: “Verdi? Ecco la situazione”

Una sconfitta, per certi versi inaspettata, non demoralizza il presidente del Torino Urbano Cairo, che commenta nella notte la sconfitta dei granata nell’andata del preliminare di Europa League contro gli Wolves e parla anche di mercato.

“Pensiamo a domenica, al Sassuolo, poi dopo penseremo al match di ritorno con l’idea di andare in Inghilterra per fare una grande partita. Il mercato? Non è quello il problema emerso con il Wolverhampton, non ti risolve la partita: il calcio è fatto di automatismi, di intesa, serve tempo per capire il gioco di Mazzarri. Verdi? Non c’è nessun accordo con il Napoli, anche perché altrimenti sarebbe qui con noi. Inoltre prendi un giocatore, quell’innesto di qualità di cui parlavo a fine dello scorso campionato, ma non è detto che giochi, l’equilibrio è fondamentale per Mazzarri. Confermo quanto detto, il mio obiettivo è tenere i migliori. Però vedremo gli incastri di mercato degli ultimi giorni cosa ci offrono, valuteremo: voglio tenerli tutti ma devono essere felici di restare“.