Walter Mazzarri ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani sera allo stadio Olimpico Grande Torino contro il Wolverhampton, gara di andata del play-off per l’accesso in Europa League. Sono 21 i calciatori chiamati.

Portieri: Sirigu, Gemello, Rosati.

Difensori: Aina, Ansaldi, Bonifazi, Bremer, De Silvestri, Djidji, Izzo, N’Koulou, Singo.

Centrocampisti Baselli, Berenguer, Lukic, Meité, Rincon

Attaccanti: Belotti, Millico, Rauti e Zaza.