Torino, Mazzarri tra campo e mercato: “Se resta Nkolou?”, il tecnico risponde così

“Abbiamo fatto una grande partita, reduci da una gara dispendiosa giovedì dal punto di vista fisico e considerando che siamo ad agosto. Abbiamo creato tante occasioni, chiaro che se poi non segni sapevo saremmo calati. Sirigu ci ha salvato, ma la squadra ha fatto una prova pazzesca contro un Sassuolo forte e con grandi giocatori“. Queste le parole a Sky di Walter Mazzarri al termine di Torino-Sassuolo, gara vinta dai granata grazie ad una doppietta di Zaza.

“Nkolou? Dopo aver giocato con i Wolves gli ho fatto vedere gli errori fatti e mi ha detto che non c’era con la testa. Poi mi ha detto che non voleva giocare con il Sassuolo, a quel punto anche per rispetto per i compagni non l’ho pregato oltre. Se vuole restare? Dovete chiederlo a lui. Noi stiamo facendo di tutto per convincerlo. Il ritorno di Europa League? Ci proviamo, vediamo se riusciremo a fare quello che avremmo dovuto fare all’andata. Sicuramente andremo lì a provarci“.