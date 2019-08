Torino, Mazzarri presenta la gara contro il Wolves: tutte le insidie per il match di Europa League

Il Torino si prepara per il nuovo turno di Europa League, di fronte un avversario sicuramente difficile come il Wolves, interessanti dichiarazioni della vigilia da parte dell’allenatore Walter Mazzarri. “Il Woverhampton non ha certo bisogno di presentazioni, visto che ha fermato il Manchester United, che e’ una delle prime squadre al mondo – avverte – Hanno fatto gli stessi nostri punti e ottenuto lo stesso piazzamento del Toro nella passata stagione. Inoltre, al pari di noi, hanno mantenuto la stessa ossatura dell’anno scorso, in piu’ hanno preso dei rinforzi importanti, che stanno inserendo piano piano in una squadra molto organizzata”. Mazzarri si dice pero’ “sicuro che faremo una grande gara, nella quale verra’ fuori lo spirito del Toro, che l’anno scorso ci ha permesso di vincere delle partite anche contro avversari di primi piano”.