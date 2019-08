Torino-Sassuolo, le formazioni ufficiali: non c’è Nkolou

Torino-Sassuolo, formazioni ufficiali – Per i granata la stagione è già cominciata, da diverse settimane: dopo i due turni di Europa League è arrivato il tonfo interno con gli Wolves e servirà adesso l’impresa in Inghilterra. I neroverdi invece cominciano ora, con tante certezze, a partire dall’allenatore. De Zerbi ancora in panchina e ancora pronto a dimostrare le sue capacità. In attesa che le due squadre effettuino le ultime operazioni di mercato, cominciano intanto il proprio cammino nella Serie A 2018-2019.

Formazioni ufficiali

TORINO: Sirigu, Bonifazi, Bremer, De Silvestri, Baselli, Rincon, Lukic, Ansaldi, Zaza, Belotti

SASSUOLO: Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Bourabia, Obiang, Locatelli; Traorè; Boga, Caputo