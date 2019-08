Torino-Shaktyor Soligorsk 5-0, le pagelle di CalcioWeb: dominio granata [FOTO]

Torino-Shaktyor Soligorsk 5-0, le pagelle di CalcioWeb – Si è conclusa l’andata valida per l’Europa League, è sceso in campo il Torino, tutto facile per la squadra di Walter Mazzarri che ha dominato in lungo ed in largo e probabilmente nel prossimo turno affronterà il temibile Wolves. La partita non è stata mai in discussione, il risultato di 5-0 non lascia assolutamente dubbi sull’andamento dell’incontro, gli ospiti non sono stati mai pericolosi. Vantaggio del Torino con Belotti di testa, raddoppio firmato da parte del difensore Izzo. Nella ripresa il Torino dilaga ancora con Belotti su calcio di rigore, De Silverstri e Bonifazi, finisce con il netto 5-0. In alto la fotogallery.

Torino-Shaktyor Soligorsk 5-0, le pagelle di CalcioWeb

TORINO (3-4-1-2): Sirigu S.V.; Izzo 7.5 (dal 46′ Bonifazi 7), Nkoulou 7 (dall’85’ Singo s.v.), Bremer 6.5; De Silvestri 7, Baselli 6.5, Meité 7, Ansaldi 6.5; Berenguer 7 (dal 77′ Rincon s.v); Zaza 7, Belotti 8.

Shakhtyor Soligorsk: Klimovich 5, Matveichik 4.5, Rybak 4, Sachivko 4.5, Antic 4, Khadarkevich 5 (dal 66′ Yanush 5), Burko 5.5, Balanovich 5 (dal 72′ Khvashchinskiy V. 5) , Ebong 4.5, Kovalev 5, Bakaj 4 (dal 77′ Visnakovs E s.v.).