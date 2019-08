Torino, tifosi granata in protesta per il mercato: e intanto Nkoulou ha chiesto a Mazzarri di non giocare…

“Grazie presidente per questo mercato ‘stupefacente‘”. Recita questo il testo di uno striscione di protesta dei tifosi del Torino, esposto allo stadio Filadelfia a pochi minuti dal via della prima giornata di campionato, in cui i granata affronteranno il Sassuolo. Chiari i riferimenti ironici indirizzati a Cairo e alle operazioni in entrata del Toro, al momento limitate al solo ritorno di Bonifazi. A tal proposito, da segnalare nell’undici titolare l’assenza di Nkolou, che ha chiesto espressamente a Mazzarri di non scendere in campo perché non è tranquillo a causa delle voci di mercato.