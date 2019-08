Torino, il tunnel ad Ansaldi diventa virale: ma il gruppo è unito e si vede anche in questi momenti [VIDEO]

Duri e intensi allenamenti per il Torino. I granata si preparano, agli ordini di mister Mazzarri e del suo staff, alla gara di ritorno di Europa League contro lo Shaktyor Soligorsk, in programma giovedì alle ore 19 in Bielorussia. Episodio curioso e divertente che ha coinvolto l’esterno sinistro granata Cristian Ansaldi. Durante il classico torello, il terzino argentino è stato vittima di un tunnel, scatenando l’ilarità dei compagni. Ma il gruppo del Torino ha dimostrato di essere molto unito e ha esternato tutta la solidarietà del caso dopo l’episodio. In basso il divertente VIDEO del tunnel, diventato virale sul web.