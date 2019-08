Torino-Wolverhampton, le parole di Espirito Santo in conferenza stampa

“Giochiamo in casa e vogliamo giocare bene contro una squadra molto complicata da affrontare. E’ un’altra partita, si parte da 0-0 per quanto mi riguarda. Dobbiamo approcciarla come approcciamo tutte le partite”. Queste le parole in conferenza stampa del tecnico del Wolverhampton Nuno Espirito Santo in vista del ritorno del preliminare di Europa League contro il Torino.

“I ragazzi sanno benissimo come siamo organizzati e quanto sia forte il Torino, conosciamo i loro punti di forza e debolezza, dobbiamo giocare come sappiamo e come l’abbiamo preparata. Abbiamo analizzato la partita con il Sassuolo, hanno un’ottima squadra con un ottimo allenatore, siamo consapevoli di chi affronteremo. Non so come approcceranno loro la partita, so come lo faremo noi. Vogliamo vincere, come ho detto tante volte”.