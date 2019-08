Torino-Wolves diretta live: le probabili formazioni e dove vederla in tv

L’Europa League entra sempre più nel vivo, si giocano le partite d’andata, in campo anche il Torino che ha già superato due turni e che si candida ad essere grande protagonista in competizione. Per la squadra di Walter Mazzarri un impegno molto difficile contro il Wolves, la squadra inglese è molto forte e può sicuramente mettere in difficoltà i granata. L’obiettivo del Torino sarà quello di partire forte, gli uomini di Mazzarri dovranno sfruttare il turno casalingo per provare ad avvicinarsi alla qualificazione. La partita in diretta live, aggiornamenti su CalcioWeb a partire dalle ore 21.

Torino-Wolves in tv

La sfida tanto attesa verrà trasmessa in diretta su Sky, come già accaduto sia contro il Debrecen che contro lo Shakhtyor Soligorsk.

Torino-Wolves, le probabili formazioni

TORINO (3-4-3): 39 Sirigu; 5 Izzo, 33 Nkoulou, 36 Bremer; 29 De Silvestri, 8 Baselli, 23 Meité, 15 Ansaldi; 11 Zaza, 9 Belotti, 21 Berenguer

A disposizione: 25 Rosati, 14 Bonifazi, 34 Aina, 7 Lukic, 88 Rincon, 22 Millico, 14 Iago Falque

Allenatore: Walter Mazzarri

WOLVERHAMPTON (3-4-1-2): 11 Rui Patricio; 4 Vallejo, 16 Coady, 5 Bennett; 37 A. Traoré, 28 Joao Moutinho, 32 Dendocker, 29 Vinagre; 17 Gibbs-White; 9 R. Jimenez, 18 Diogo Jota

A disposizione: 21 Ruddy, 49 Kilman, 19 Otto, 27 Saiss, 8 Ruben Neves, 7 Pedro Neto, 10 Cutrone

Allenatore: Nuno Espirito Santo