Tottenham-Inter, da Conte a De Vrij: le dichiarazioni dei protagonisti

“La prima gara per me e’ una partita particolare perche’ sono cresciuto a Lecce e nel Lecce”. Sono le dichiarazione dell’allenatore dell’Inter Antonio Conte dopo l’ultima partita dell’International Champions Cup e il successo ai rigori contro il Tottenham, il tecnico nerazzurri è già concentrato in vista dell’esordio in campionato contro il Lecce. “Sara’ emozionante, sono molto contento che i giallorossi siano tornati nella massima serie, ci sara’ grande affetto nei confronti del club, ma ovviamente nei 90 minuti saremo avversari”, ha concluso Conte ai microfoni di Inter Tv. “Sono contento perché giocare in casa degli Spurs, dove l’intensità e la forza fisica sono le loro armi migliori insieme alla qualità dei giocatori, e riuscire fare quello che di solito fanno loro è uno step importante” – ha dichiarato a Inter Tv – “Questa partita è un segnale che testimonia la volontà della squadra di migliorare e di crescere sotto l’aspetto della personalità”. “Politano? Matteo ha qualità, è bravo nell’uno contro uno. Può fare bene, ha ripreso da poco ad allenarsi con noi, gli altri sono un po’ più avanti a livello tattico ma è un giocatore che può dare il suo contributo da attaccante, perché ha qualità, corsa e intensità”.

“Abbiamo sofferto i primi 15 minuti, siamo andati in svantaggio subito e non e’ stato un buon inizio. Poi pero’ ci siamo ripresi, ci siamo rialzati, abbiamo giocato a pallone e abbiamo fatto un bel gol; quindi siamo soddisfatti della prestazione. Abbiamo affrontato una squadra fortissima che e’ arrivata in finale di Champions, poi in questo stadio, con questa atmosfera, davanti ai loro tifosi, non e’ stato facile ma abbiamo dimostrato di avere carattere e coraggio e che possiamo mettere in difficolta’ tutti”. Stefan De Vrij ha commentato la prestazione della squadra nerazzurra ai microfoni Inter TV. “Si puo’ sempre sbagliare ma conta l’atteggiamento, siamo stati aggressivi come squadra, abbiamo sofferto un po’ Lamela, che si abbassava tra le linee: non era facile marcarlo, soprattutto nel primo tempo, ma abbiamo fatto bene. Ora c’e’ il Valencia, che e’ un’altra grande amichevole, contro una squadra forte, poi comincia il campionato. Dobbiamo prepararci al meglio per poi affrontare il Lecce alla prima giornata della serie A”, ha concluso il difensore ex Lazio.

“E’ stata una grandissima emozione calcare un palcoscenico cosi’ importante, in uno stadio bellissimo, contro una grande squadra come il Tottenham”. Lo ha dichiarato ai microfoni di Inter TV il giovane Lorenzo Pirola, difensore, classe 2002. “Sono davvero felice per il traguardo raggiunto oggi, ovvero giocare qualche minuto in prima squadra. Quando sono qui cerco di imitare i grandi giocatori che ricoprono il mio ruolo e prendo spunto da loro in ogni situazione possibile. La squadra sta migliorando partita dopo partita, c’e’ la volonta’ di costruire qualcosa di importante” ha concluso Pirola.