Tottenham, proposta di rinnovo ad Eriksen: ma lui rifiuta…

Salvo ripensamenti, questa potrebbe essere l’ultima stagione di Christian Eriksen con la maglia del Tottenham. Come riporta infatti il ‘Daily Mirror‘, gli Spurs hanno presentato una proposta di rinnovo al centrocampista, in scadenza di contratto nel giugno 2020, di oltre 11 milioni di euro a stagione, ma il danese non pare intenzionato ad accettarla, spinto dalla voglia di iniziare una nuova avventura con un altro top club europeo

Il calciatore, che sembrava in procinto di lasciare Londra già quest’estate con possibile destinazione Real Madrid, alla fine è rimasto in Premier League. Difficile ipotizzare una cessione in questi ultimi giorni di mercato, il Tottenham non avrebbe infatti la possibilità di rimpiazzare uno dei propri giocatore chiave.