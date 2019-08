Tragedia Luis Enrique, il cordoglio del mondo del calcio per la morte della figlia

Tragedia nel modo del calcio, nella giornata di ieri è morta la figlia di Luis Enrique a soli 9 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore osseo, nelle ultime ore sono arrivati diversi messaggi. “L’As Roma si stringe attorno a Luis Enrique in questo momento di dolore. Coraggio Mister“. Tantissimi i calciatori che hanno espresso un pensiero per l’allenatore come Morata, Thiago Alcantara, Sergio Ramos, Busquets, Koke, Sergio Ramos, Azpilicueta, Pepe Reina. Messaggi anche da altri club, dal Milan all’Inter più altri sportivi, il campione del tennis Rafa Nadal ha scritto: “Acabo de enterarme de la terrible noticia del fallecimiento de Xana. Estoy muy triste y no puedo ni imaginar el dolor de la familia. Un abrazo enorme a Luis enrique y toda la familia desde la distancia. Mucha fuerza y ánimos en estos momentos tan duros!”. Messaggio anche dal Milan, “Our thoughts and condolences are with Luis Enrique and his family for the loss of his daugther Xana. May she rest in peace. Mucha fuerza y ánimo”. Dal Barcellona: “El nostre condol i tota la nostra estima per a @luisenrique21 i la seva família en aquests moments tan durs. DEP”. E dal Real Madrid: “El Real Madrid C. F. se une al dolor de @LUISENRIQUE21 y de su familia por el fallecimiento de su hija y quiere transmitirles su más sentido pésame en estos momentos tan difíciles”. E ancora Ancelotti, “Un abrazo muy grande y todo mi cariño para ti y tu familia”, e Marchisio: “La vita ci presenta sempre realtà più grandi di noi, realtà che sono inaccettabili. Da genitori ci sembra di poter capire, ma non è così.#Luisenrique e Fam. Io e la mia famiglia vi siamo vicini!”

“Non ci sono parole…riposa in pace piccola stella”. Francesco Totti commenta così la notizia delle ultime ore che ha sconvolto il mondo del calcio.