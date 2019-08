Tragedia sfiorata in Olanda. E’ crollata una parte del tetto dell’AFAS Stadion, lo stadio dell’Az Alkmaar, la causa sarebbe stato il forte vento che ha portato al cedimento, la notizia è stata comunicata direttamente dal club olandese che ha pubblicato la foto shock direttamente sul profilo Twitter del club. “Siamo molto scioccati per quanto accaduto ma allo stesso tempo rassicurati dal fatto che questo crollo non abbia causato feriti – le dichiarazioni dell’amministratore delegato del club, Eenhoorn -. Comunque nessuna gara verrà giocata nell’impianto finché non avremo la certezza che sarà tutto in sicurezza”. Una tragedia sfiorata, per fortuna nessuno era presente all’interno dell’impianto.

Leggi anche — > Devastante maltempo: 15 calciatori colpiti da un fulmine