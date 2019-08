Trapani, il Gruppo Arena main sponsor per la stagione 2019-2020

“E’ un accordo importante e che ci onora – dichiara il Presidente del Trapani Calcio Giorgio Heller -. Il Gruppo Arena ha scelto il Trapani per veicolare la propria visione aziendale e commerciale e questo non può che renderci orgogliosi, poiché rafforza uno dei nostri principali obiettivi, che è quello di essere una Società seria, professionale, forte. Ringrazio, personalmente e per il Trapani Calcio, il Gruppo Arena per la disponibilità manifestata sin da subito e per l’impegno che onoreremo assieme iniziando già da domani il nostro straordinario viaggio in Serie B, portando Trapani e il Trapani in tutta Italia”.

Il Gruppo Arena è leader assoluto della distribuzione organizzata in Sicilia, con oltre 200 punti vendita ad insegna Decò, SuperConveniente ed IperConveniente. Qualità, innovazione, freschezza, convenienza, profondità assortimentale, servizi di prim’ordine e valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche siciliane; questi sono i principali punti di forza che hanno proiettato il Gruppo a crescere ogni giorno, e a far sì che i propri supermercati siano i preferiti da milioni di siciliani.