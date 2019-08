Trapani, il comunicato della società: “Nessuna richiesta né proposta per acquisizione di quote”

La proprietà del Trapani calcio non ha formulato nessuna richiesta e tantomeno ricevuto alcuna proposta per le proprie quote societarie. Il DS Rubino sta completando le operazioni di mercato che renderanno ancor più competitiva la squadra in vista dei prossimi appuntamenti di Coppa Italia e dell’inizio del campionato.

Siamo a metà percorso ed entro il 31 agosto il team guidato da mister Baldini sarà al completo.

Si coglie l’occasione per ringraziare tutti i tifosi che hanno, cosi numerosi, sostenuto la squadra nella convincente prestazione di domenica scorsa.