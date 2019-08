Trapani, ufficiale: arriva Del Prete, le sue prime parole da calciatore granata

Perfezionato l’ingaggio del difensore Lorenzo Del Prete, che arriva al Trapani a titolo definitivo con un contratto biennale.

Nato a Roma il 12 gennaio 1986, Lorenzo Del Prete può vantare 241 presenze in Serie B, categoria nella quale ha anche segnato 9 gol.

La sua carriera inizia nel Monterotondo in Serie D, squadra dalla quale viene acquisito dalla Juventus. Il suo esordio tra i professionisti in Serie C1col Pizzighettone nella stagione 2006/2007. Passa quindi al Lanciano e, nella stagione 2008/2009 al Siena in Serie A (5 presenze). Nella stagione successiva indossa la maglia del Frosinone in serie B. Poi Pescara in C, Nocerina in B e nella stagione 2012/13 approda al Novara. A gennaio 2013 va al Crotone, rimanendovi anche nella stagione 2013/2014. Passa poi al Perugia, una parentesi (gennaio 2015) al Catania ed il ritorno al Perugia, squadra in cui milita dal 2015 al 2018, diventandone il capitano.

A ottobre 2018 ritorna alla Juventus, giocando quale fuori quota nella JuventusU23 in Serie C.

Ecco le prime parole di Lorenzo Del Prete da calciatore del Trapani:

“Sono entusiasta di essere arrivato in una piazza ambiziosa come Trapani, una realtà che mi ha sempre affascinato. Sono orgoglioso di essere qua e ringrazio la Società ed il direttore per avermi scelto.

Penso che il nostro obiettivo principale sia una salvezza tranquilla. Conosciamo molto bene la serie B e sappiamo che comunque tutto può succedere.

La mia carriera è stata da terzino fluidificante, gli ultimi due anni ho giocato da difensore centrale, ma prediligo la fascia.

Le mie prime impressioni sono state molto positive. Sono rimasto entusiasta della città, dalla gente, dal calore e dalla bellezza. Me ne avevano parlato, ma non la conoscevo e non l’avevo mai vissuta. Per quanto riguarda i miei nuovi compagni, ho trovato un gruppo molto affiatato, dovuto sicuramente anche alla vittoria del campionato in una situazione difficile. Dovrò ambientarmi prima possibile, ma loro mi stanno già facendo entrare molto bene nel gruppo”.