Udinese-Milan, Giampaolo deluso: “attacco da rivedere”

“Perdere non va mai bene, soprattuto se sei il Milan, ma la partita mi ha dato molte indicazioni e fatto capire cosa abbiamo fatto bene e cosa meno”. Sono le dichiarazioni di Marco Giampaolo, allenatore del Milan, commenta ai microfoni di Sky Sport la sconfitta contro l’Udinese. “Il possesso palla deve avere uno sviluppo offensivo migliore. I tre davanti devono recitare un copione diverso per sensibilità e questi hanno altre caratteristiche” ha aggiunto. In particolare, sulle prove di Suso e Piatek, il tecnico ha detto: “Non soltanto Suso e Castillejo da riorganizzare, anche Piatek, ha movimenti da prima punta. Suso è straordinario, può giocare anche lì, ma bisogna lavorare, bisogna mettere i ragazzi nelle giuste condizioni, così rischi di snaturarli”.