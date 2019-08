Udinese-Milan 0-0 live, partiti!

UDINESE-MILAN, LIVE – Manca meno di un’ora al calcio d’inizio di Udinese-Milan, anticipo domenicale della prima giornata di Serie A. Si sfidano due squadre che si candidano ad essere tra le protagoniste della stagione. Il Milan è chiamato a tornare in Champions League, dopo anni deludenti. Anche l’Udinese deve alzare l’asticella dopo le ultime stagioni che l’hanno vista invischiata nella lotta per non retrocedere. Per l’esordio sulla panchina rossonera, Giampaolo sceglie il 4-3-1-2 con nessun volto nuovo in campo, ma affidandosi alla vecchia guardia. Tudor si affida al collaudato 3-5-2 con De Paul fuori. Pussetto gioca da seconda punta a fianco di Lasagna. La diretta live su CalcioWeb. Queste le formazioni ufficiali.

1′- Partiti!

UDINESE-MILAN LIVE, FORMAZIONI UFFICIALI

UDINESE (3-5-2): Musso; Pezzella, Troost-Ekong, Samir; Larsen, Fofana, Mandragora, Jajalo, Pezzella; Pussetto, Lasagna.

MILAN (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini, Calhanoglu, Paquetà; Suso; Piatek, Castillejo.