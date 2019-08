Nuovo acquisto per l’Udinese, che si è assicurata l’esterno Ken Sema. Il calciatore 25enne arriva in prestito dal Watford. Ecco il comunicato direttamente dal sito ufficiale bianconero.

“Ken Sema è un nuovo bianconero! E’ lui il rinforzo per la corsia a disposizione di mister Igor Tudor, arriva dal Watford in prestito fino al 30 giugno 2020. Sema, 25 anni, è un nazionale svedese che ha già accumulato un’ottima esperienza internazionale nell’ultima stagione vissuta in Premier ma anche nelle precedenti vissute in patria.

“Sema è un esterno sinistro agile e veloce con una notevole tecnica individuale che può ricoprire bene tutti i ruoli sulla fascia sinistra – spiega il responsabile dell’area tecnica Pierpaolo Marino – ed è un giocatore che con la sua duttilità darà a mister Tudor molta possibilità di scelta”.

Ken Sema nasce il 30 settembre 1993 a Norrkoping da genitori congolesi. Inizia a giocare a calcio seguendo le orme del fratello maggiore Maic, attuale centrocampista del Norrkoping. Proprio nel club della sua città Ken muove i primi passi nel mondo del calcio prima di iniziare, nel 2013, l’esperienza da professionista nelle categorie minori svedesi con il Sylvia e il Ljungskile con cui, nel 2014, mette a segno 7 reti prima di ripetersi con 5 nell’anno seguente, non pochi per un esterno abile a giocare anche a tutta fascia. Queste caratteristiche gli valgono, nel 2016, la chiamata dell’Ostersunds nella massima serie svedese, club con cui, nella prima annata, colleziona 23 presenze mettendo a segno 4 gol, ripetendo lo score nella stagione successiva, quando aggiunge anche un gol nella coppa nazionale. In quello stesso anno partecipa alle Olimpiadi di Rio con la Svezia. Nella stagione 2017/2018 è tra i protagonisti della splendida cavalcata dell’Ostersunds in Europa League, dove gli svedesi, partendo dai preliminari, raggiunsero i sedicesimi di finale, arrendendosi soltanto all’Arsenal, pur sbancando Londra al ritorno. Proprio in quella gara Ken mise a segno il gol decisivo per il 2-1 finale. Grazie a queste prestazioni si guadagna l’ingresso nel giro della nazionale maggiore svedese con cui, fino ad ora, ha raccolto 6 presenze“.