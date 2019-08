L’uomo del giorno – Buon compleanno Osvaldo Ardiles, ex stella dell’Argentina

Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno, è una giornata importante per gli appassionati di calcio e delle statistiche in particolar modo è il compleanno dell’ex stella dell’Argentina Osvaldo Ardiles. Fu campione del mondo nel 1978 con la Nazionale argentina, da calciatore dopo alcune esperienze in Argentina ha indossato maglie importanti come quelle di Tottenham, Psg, poi in Inghilterra con le avventure con Blackburn, QPR e Swindon. Poi ha intrapreso la carriera da allenatore, anche in questo caso tantissime le panchine, nei primi anni proprio in Inghilterra con West Bromwich e Tottenham, poi è stato il turno di Dinamo Zagabria, Al-Ittihad, Tokyo Verdy, Beitar Gerusalemme, Huracán, Cerro Porteño, l’ultima esperienza è stata nel 2012 sulla panchina del Machida Zelvia.