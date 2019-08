L’uomo del giorno – Buon compleanno Massimiliano Allegri, il tecnico prepara già il ritorno?

Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica L’Uomo del giorno, è una giornata importante per gli appassionati delle statistiche riguardanti il mondo del calcio, è infatti il compleanno dell’allenatore Massimiliano Allegri. Si è messo in mostra soprattutto sulla panchina della Juventus conquistando diversi trofei ed una serie di scudetti ma non è riuscito a conquistare la Champions League, è quello che gli rimproverano i tifosi bianconeri, per questo motivo è avvenuto il divorzio al termine dell’ultima stagione. Ma il periodo di inattività non dovrebbe essere lungo, al primo ribaltone di una big Allegri sembra pronto a tornare subito in corsa, rappresenta infatti l’allenatore più corteggiato di quelli liberi. Dopo una buona carriera da calciatore intraprende quella da allenatore, la svolta arriva Cagliari dove si mette in mostra con una stagione importante. Viene chiamato dal Milan, vince altri trofei ma non sono mancati i dubbi, anche con una squadra fortissima non ha mai convinto al cento per cento. Poi la Juventus e sappiamo tutti com’è finita…