L’uomo del giorno – Buon compleanno Giovanni Di Lorenzo, dalla gavetta al Napoli

Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno, è una giornata importante per gli appassionati delle statistiche, in particolar modo è il compleanno di Giovanni Di Lorenzo, dalla gavetta alla maglia azzurra il passo è stato breve per il difensore. Viene notato dalla Reggina che però lo manda in prestito al Cuneo, torna in amaranto e diventa un grande protagonista confermandosi come uno dei migliori, passa al Matera ma la prima grande esperienza è con la maglia dell’Empoli. Si mette in mostra in massima categoria ma nell’ultima stagione deve fare i conti con la retrocessione. Finisce comunque nel mirino del Napoli, il club azzurro porta a termine la trattativa con un importante investimento. Ha indossato anche la maglia della Nazionale Under 20 e 21 e si candida ad essere preso in considerazione anche per la Nazionale maggiore. Oggi spegne 26 candeline.