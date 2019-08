L’uomo del giorno – Buon compleanno Filippo Inzaghi, fiuto del gol come pochi

Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno, è una giornata importante per gli appassionati delle statistiche, è il compleanno di Filippo Inzaghi. Attualmente è l’allenatore del Benevento, deve riscattare l’ultima deludente esperienza sulla panchina del Bologna. Ma la carriera da calciatore è stata veramente importante, da fuoriclasse assoluto, il suo principale pregio era il fiuto per il gol. Esperienze nei primi anni della carriera con le maglie di Piacenza, Parma e Atalanta ma la prima esperienza importanti è stata quella con la maglia della Juventus, si dimostra un grande bomber. Poi diventa un vero e proprio idolo al Milan, si conferma impressionante in fase realizzativa, spinta i rossoneri alla vittoria di tanti trofei, soprattutto la Champions League. E’ il calciatore italiano che ha segnato più gol nella competizione, protagonista anche con la Nazionale. Meno fortunato l’inizio da allenatore prima con il Milan. Bene invece al Venezia, da dimenticare al Bologna. Adesso l’occasione di ritornare in corsa sulla panchina del Benevento.