L’uomo del giorno – Buon compleanno Valter Birsa, la stagione del rilancio

Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica l’Uomo del giorno, giornata importante per gli appassionati delle statistiche, festeggia il centrocampista Valter Birsa. Si tratta di un calciatore sloveno, la prima vera stagione da professionista è stata con la maglia del Gorica, poi esperienze in Francia prima con il Sochaux poi con l’Auxerre, si mette in mostra ed alcuni club di Serie A decidono di ingaggiarlo, in serie ha indossato le maglie di Genoa, Torino e Milan, senza però entusiasmare. Esce alla ribalta grazie al Chievo, disputa stagioni veramente importanti e porta il club a diverse salvezze dimostrandosi sempre uno dei migliori. Poi il trasferimento al Cagliari, la prima stagione è stata molto sfortunata anche a causa di problemi fisici, in vista del prossimo campionato si candida ad essere un grande protagonista.