L’uomo del giorno – Gianni Rivera, con il Milan ha fatto la storia

La consueta rubrica “L’uomo del giorno” di CalcioWeb è dedicata oggi a Gianni Rivera, storico capitano del Milan che compie 76 anni.

Con i rossoneri, quasi 20 anni, 500 presenze e 122 reti, che ne fanno tutt’ora il centrocampista più prolifico nella storia della Serie A. Dopo esservi cresciuto nelle giovanili, esordisce coi ‘grandi’ nell’Alessandria, con cui gioca due stagioni (dal ’58 al ’60 ventisei presenze e sei reti). Nel ’60, come detto, l’approdo al Milan, che non lascerà più. 19 anni, fino al 1979, di cui 12 da capitano. Vince tre scudetti, due Champions League (le prime due della storia del Milan, nel ’63 e nel ’69) e una Coppa Intercontinentale. Nel ’69 è anche Pallone d’Oro, è il primo italiano nella storia a conseguire questo record. Con la Nazionale italiana è campione d’Europa nel ’68 e vice campione del Mondo nel ’70, entrando di diritto tra i protagonisti della ‘partita del secolo’ (Italia-Germania 4-3, semifinale del Mondiale in Messico).