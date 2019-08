L’uomo del giorno – Giorgio Chiellini, toscano di nascita ma ‘bianconero’ di adozione

La consueta rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” è oggi dedicata ad uno dei calciatori italiani attuali più forti ed esperti: Giorgio Chiellini, capitano della Juventus e della Nazionale azzurra che compie 35 anni. Considerato uno dei difensori più bravi della sua generazione a livello mondiale, può contare nella forza fisica e nel gioco aereo come caratteristiche migliori. E’ cresciuto tantissimo nel corso del tempo a livello difensivo specialmente dopo aver cambiato ruolo, da terzino a centrale.

Nasce a Pisa ma cresce a Livorno, anche calcisticamente. Dopo le giovanili, esordisce in prima squadra con gli amaranto e vi rimane per 4 anni (55 presenze e 4 reti tra il 2000 e il 2004). Poi il passaggio alla Juventus che, a parte la breve parentesi alla Fiorentina del 2004-2005, non lascia più. E’ tra i ‘superstiti’ della squadra che vince la Serie B in seguito a Calciopoli ed è da lì che parte il suo processo di crescita e maturazione, che arriva a definirlo, insieme a Barzagli e Bonucci, uno dei perni della ‘BBC‘ in bianconero e in nazionale. Davanti a Buffon, e insieme ai colleghi di reparto, forma un trio insuperabile che gli permette di vincere trofei a raffica con la Vecchia Signora (Scudetti e Coppe Italia) prima con Conte e poi con Allegri. Dopo l’addio di Buffon a Juve e Nazionale, diventa capitano dei bianconeri e dell’Italia, con cui raggiunge la finale dell’Europeo nel 2012 e i quarti in quello del 2016.