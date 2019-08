L’uomo del giorno – Marco Giampaolo, il Milan nella sua strada: è l’occasione della vita

La rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” è oggi dedicata all’attuale allenatore del Milan Marco Giampaolo, che compie 52 anni. Prima occasione della carriera in panchina, per lui, in una ‘big’, dopo i begli anni alla Sampdoria.

Ma la storia di Giampaolo parte molto dietro. Da calciatore non arriva mai in Serie A, anzi tocca con mano la cadetteria ma solo per poco, con la maglia della Fidelis Andria. In C1 e C2 veste le casacche di Giulianova, Gubbio, Licata, Siracusa, si ritira a soli 30 anni. Anche in panchina inizia dal basso. E’ il vice allenatore di Pescara, Giulianova, Treviso ed Ascoli. La prima grande opportunità in Serie A da ‘primo’ è al Cagliari. Poi Siena, con salvezza e record di punti e vittorie con i toscani. Qualche anno altalenante, con esoneri e successivi rifiuti (Catania, Cesena, Brescia). Torna molto indietro, per ripartire: sceglie Cremona in Lega Pro. Poi fa bene con Empoli e Sampdoria, prima di venire ingaggiato dal Milan.